Mafie: in migliaia a Napoli in ricordo delle vittime innocenti – DIRETTA VIDEO

Migliaia di persone a Napoli in occasione della 27ma Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera

Migliaia di persone in corteo a Napoli per gridare il loro no a tutte le mafie in occasione della 27ma Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie [qui il discorso di Mattarella, ndr] promossa da Libera e Avviso pubblico, in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e della Fondazione Polis.

Libera e la Rai insieme per la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Appuntamento Napoli 21 marzo 2022@RaiperilSociale #memoriaeimpegno pic.twitter.com/SSEqHknprN — libera contro mafie (@libera_annclm) March 15, 2022

In testa al corteo – partito alle 9:00 – un grande lenzuolo, 20 metri per 10, con l’arcobaleno della pace che occupa tutta la sede stradale e precede i gonfaloni dei comuni presenti. Tante le bandiere arcobaleno mostrate dai manifestanti.

Trecento i pullman giunti da tutta Italia nel capoluogo partenopeo, piazza principale della manifestazione che si svolge in contemporanea in altre città italiane, da Torino a Roma, da Milano a Bari.

Il programma della manifestazione a Napoli

Presenti esponenti del sindacato e delle istituzioni, studenti, e soprattutto i parenti delle vittime giunti a Napoli da tutta Italia. Il corteo, appena partito, attraverserà il centro per arrivare a piazza del Plebiscito. Qui – alle 10,30 – saranno letti i nomi di tutte le 1055 vittime innocenti di mafia: semplici cittadini, magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali.

I nomi delle vittime innocenti delle mafie proiettati sulle pareti di Palazzo Reale Piazza Plebiscito. #21marzo#memoriaepegno#terramiaNapoli pic.twitter.com/juggr9Oyvd — libera contro mafie (@libera_annclm) March 20, 2022

Lungo il percorso, a piazza Municipio, sede del Comune di Napoli, si uniranno al corteo il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte. Alle 11,30 l’intervento di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, chiuderà la manifestazione.

La manifestazione è trasmessa in diretta streaming sul sito www.libera.it dalle ore 10:00 alle 13:00 di lunedì 21 marzo 2022.

