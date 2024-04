Tragedia sfiorata al porto di Napoli, dove la nave veloce Isola di Procida, partita da Capri, ha urtato una banchina al Molo Beverello durante le operazioni di ormeggio.

A bordo al momento dell’urto, forse causato dal forte vento o da un incidente tecnico, c’erano centinaia di passeggeri. Una trentina di persone sono rimaste ferite, sembra nessuna in modo grave.

Nave sbatte contro la banchina nel porto di Napoli

Sono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell’incidente verificatosi nel porto di Napoli dove la nave Isola di Procida della Caremar – in arrivo da Capri – ha urtato contro una banchina al Molo Beverello. A bordo c’erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri. Diversi feriti sono attualmente assistiti dal 118, qualcuno è stato trasportato negli ospedali più vicini.

Al momento dell’impatto, all’arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell’impatto violento. Alla compagnia di navigazione affermano che l’impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico. La compagnia sta attivando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all’autorità marittima per accertare le cause dell’incidente. Attualmente a bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, ci sono gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.

Fonte: Ansa