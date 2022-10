La guerra in Ucraina giunge al 229esimo giorno. Dopo mesi di tranquillità Kiev è stata bombardata pesantemente: è la risposta di Putin all’attacco al ponte di Crimea. Diverse esplosioni, dovute a un attacco con missili, sono avvenute nella capitale ucraina. L’Ucraina ha disposto la chiusura delle scuole fino a venerdì e il passaggio alla didattica a distanza nel giorno in cui la Russia ha lanciato attacchi missilistici multipli contro le città del Paese.

“La mattina è difficile. Decine di missili, Shahid iraniani. L’obiettivo sono le strutture energetiche del Paese. Nelle regioni di Kiev e Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, regioni di Frankiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Zhytormyr, Kirovohrad, il Sud. Vogliono panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Il secondo obiettivo sono le persone: l’ora e i luoghi degli attacchi sono stati scelti per causare il maggior danno possibile. Ma l’Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo gli attacchi russi in tutto il Paese.

“Il nostro coraggio non sarà mai distrutto dai missili dei terroristi, nemmeno quando colpiscono il cuore della nostra capitale. Né faranno vacillare la determinazione dei nostri alleati. L’unica cosa che demoliscono irrimediabilmente è il futuro della Russia – un futuro di uno Stato canaglia terrorista disprezzato a livello globale”: lo scrive oggi su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov.

Message of 🇺🇦 Minister of Defence @oleksiireznikov to 🇷🇺 troops:

"You will be remembered as thieves, rapists and murderers.

I will tell you what comes next.

Thousands of russian lads will die.

We guarantee life, safety and justice to all those who refuse to fight immediately." pic.twitter.com/1CxQ2tZH9X

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022