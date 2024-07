Dall’Italia nuove difese aeree a Kiev, Meloni: “Difendere le infrastrutture”

Usa, Germania, Italia e Romania hanno annunciato in un comunicato congiunto che forniranno nuove difese aeree a Kiev, in particolare quattro sistemi Patriot e, dall'Italia, un altro Samp-T

La Casa Bianca ha annunciato che l’Italia fornirà all’Ucraina un altro sistema d’arma Samp-T. La donazione rientra nella fornitura a Kiev di ulteriori sistemi di difesa aerea strategica da parte di Stati Uniti, Germania, Romania e Italia. La premier Giorgia Meloni ha commentato con la stampa italiana la donazione di un altro Samp-T a margine del summit Nato a Washington: “Ci siamo concentrati su un tema che è estremamente importante, la difesa antiaerea delle infrastrutture civili e critiche”

Da Usa-Germania-Italia-Romania nuove difese aeree a Kiev

Usa, Germania, Italia e Romania hanno annunciato in un comunicato congiunto che forniranno nuove difese aeree a Kiev, in particolare quattro sistemi Patriot e, dall’Italia, un altro Samp-T. “Ci impegniamo a fornire all’Ucraina ulteriori capacità di difesa aerea mentre si difende dalla continua aggressione della Russia, compresi gli attacchi deliberati della Russia contro le città ucraine e le infrastrutture civili e critiche”, si legge nel comunicato congiunto di Joe Biden, del cancelliere tedesco Olaf Scholz, della premier Giorgia Meloni e del presidente rumeno Klaus Iohannis e del presidente ucraino Volodymr Zelensky. “Oggi – si legge nel testo – annunciamo che, collettivamente, forniremo all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea strategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania e Romania; componenti Patriot donati da Olanda e da altri partner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva; e un ulteriore sistema Samp-T donato dall’Italia”. “Questi cinque sistemi di difesa aerea strategici – prosegue il comunicato – contribuiranno a proteggere le città, i civili e i soldati ucraini e ci stiamo coordinando strettamente con il governo ucraino in modo che questi sistemi possano essere utilizzati rapidamente. Stiamo lavorando ad un ulteriore annuncio quest’anno di ulteriori sistemi di difesa aerea strategica per l’Ucraina”.

Meloni, Samp-T a Kiev? Per difesa civili e infrastrutture

“Ci siamo concentrati molto su un tema che è estremamente importante, che è la difesa antiaerea perché essa significa difendere soprattutto i civili e le infrastrutture critiche che la Russia continua ad attaccare, come abbiamo visto ieri con un ospedale pediatrico colpito a Kiev e i bambini malati oncologici in mezzo alla strada”: così la premier Giorgia Meloni ha commentato con la stampa italiana la donazione di un altro Samp-T a Kiev insieme ad altri sistemi di difesa aerea da parte di Usa, Germania, Romania.

Meloni, rispetteremo il 2% con nostri tempi e possibilità

Giorgia Meloni, a margine del summit Nato a Washington, ha ribadito che l’Italia “terrà fede ai suoi impegni” di spendere il 2% del pil per la difesa “ovviamente con i tempi e le possibilità che abbiamo” e considerando anche “l’impegno complessivo del Paese nella Nato”, dove siamo “tra i maggiori contributori di personale in quasi tutte le missioni e le operazioni di pace perché il nostro know how è molto richiesto”.

Meloni, segnali interessanti sul fronte sud della Nato

“Noi continuiamo a ritenere che il Mediterraneo sia un quadrante strategico per l’Europa sicuramente ma in generale anche per l’Alleanza atlantica e quindi chiediamo maggiore attenzione”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l’apertura del summit Nato a Washington tornando sul tema del fronte sud della Nato, per il quale è atteso l’annuncio di un inviato speciale. “Nelle conclusioni del vertice ci siamo molto spesi per riconoscere un inviato speciale per il tema del sud, per iniziare un lavoro che dia piena dignità anche al lavoro di attenzione che va fatto sul sud e mi pare che ci siano dei segnali interessanti da questo punto di vista”.

Fonte: Ansa