Bombardata Kiev: “Missile caduto vicino ufficio Zelensky”

Intorno alle 8:30 di lunedì (le 7:30 in Italia) alcune esplosioni sono state segnalate in un’area centrale di Kiev, la capitale dell’Ucraina, dovute al lancio di missili da parte della Russia dopo che nella notte c’erano stati nuovi bombardamenti nell’area di Zaporizhzhia, nel sud-ovest del paese.

“Uno dei missili che hanno colpito Kiev è caduto vicino all’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, lo scrive l’agenzia statale russa Ria Novosti.

Le notizie sono ancora parziali, ma l’attacco potrebbe essere una rappresaglia dopo l’esplosione che sabato 8 ottobre ha seriamente danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea. Sono state segnalate esplosioni nelle prime ore di lunedì a Dnipro, Leopoli e altre città, ha detto il governo ucraino.

Le esplosioni sono state segnalate in una zona non distante dal centro di Kiev, una di queste vicino a una sede universitaria nei pressi del parco Taras Shevchenko, in un momento in cui le strade erano trafficate con molte persone che stavano andando al lavoro. I primi video condivisi sui social network hanno mostrato alte colonne di fumo sulla città. Gli attacchi sono stati in seguito confermati dal sindaco Vitali Klitschko.

“Il nostro coraggio non sarà mai distrutto dai missili dei terroristi, nemmeno quando colpiscono il cuore della nostra capitale. Né faranno vacillare la determinazione dei nostri alleati. L’unica cosa che demoliscono irrimediabilmente è il futuro della Russia – un futuro di uno Stato canaglia terrorista disprezzato a livello globale”: lo scrive oggi su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov.

Message of 🇺🇦 Minister of Defence @oleksiireznikov to 🇷🇺 troops:

"You will be remembered as thieves, rapists and murderers.

I will tell you what comes next.

Thousands of russian lads will die.

We guarantee life, safety and justice to all those who refuse to fight immediately." pic.twitter.com/1CxQ2tZH9X

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022