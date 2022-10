Crimea, incendio sul ponte di Kerch: Putin ordina un’inchiesta

Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Kerch, la struttura che collega la Crimea alla Russia. E’ quanto ha riferito la Tass, precisando che “gli archi navigabili del viadotto non hanno subito danni”. Sospesa la circolazione dei veicoli. “È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l’incendio”, ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del Governo russo in Crimea. Inaugurato nel 2018, il ponte è lungo 19 chilometri ed è il più lungo d’Europa. Per il comitato nazionale antiterrorismo russo, l’incendio è stato provocato dall’esplosione di un camion. Le autorità locali hanno annunciato che sarà istituito un servizio di traghetti attraverso lo stretto di Kerch.

Putin ordina un’inchiesta

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la formazione di una commissione governativa per indagare sull’incidente: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Putin “ha ricevuto i rapporti dal primo ministro Mikhail Mishutin, dal vice primo ministro Marat Khusnullin, dal ministro delle Emergenze Alexander Kurenkov e del ministro dei Trasporti Gennady Savelyev, così come dai capi delle forze dell’ordine”, ha affermato Peskov. “Il presidente ha ordinato al primo ministro di formare una commissione governativa per stabilire le cause dell’incidente e affrontarne rapidamente le conseguenze. La commissione comprenderà anche i capi della Regione di Krasnodar e della Crimea, oltre a funzionari della Guardia Nazionale, del Servizio di Sicurezza Federale e del ministero degli Interni”.

I danni al ponte

La locomotiva del treno e le carrozze non coinvolte nell’incendio, riferisce la Tass, sono state portate alla stazione di Kerch. Il presidente del Consiglio di Stato della Crimea Vladimir Konstantinov ha accusato l’Ucraina di quanto accaduto, assicurando che i danni dell’attacco saranno riparati al più presto. Secondo le autorità russe della Crimea, l’incendio non ha causato vittime; due campate della parte automobilistica del ponte di Crimea sono crollate e il traffico automobilistico e ferroviario sono bloccati, ma verrà sostituito da un traghetto che attraversa lo stretto di Kerch. In ogni caso, ha spiegato il leader della Crimea Oleg Kryuchkov, nella penisola ci sono sufficienti scorte di carburante e cibo. Sempre secondo quanto riporta la Tass, per le auto in attesa di attraversare il ponte rimaste bloccate a Kerch è stato organizzato un parcheggio con acqua e servizi igienici.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.