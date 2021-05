Covid: in India 25 milioni di contagi, lanciato nuovo farmaco per la cura

L’India ha superato i 25 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana, dall’inizio della pandemia nel Paese si contano ad oggi 25.228.996 contagi, inclusi 278.719 decessi. Il picco di contagi è dovuto alla cosiddetta, variante Indiana, particolarmente contagiosa, che – secondo l’Oms – è già presente in oltre 44 Nazioni. Sul fronte vaccinale, ad oggi, in India sono stati somministrati 184,4 milioni di vaccini, di cui 1.479.592 dosi solo ieri, ha fatto sapere il ministero della Sanità.

L’India (il secondo Paese più popoloso al mondo dopo la Cina) registra da sola oltre il 15% dei casi a livello mondiale (163.646.478). Nelle ultime settimane – ricorda la Cnn – le infezioni sono state più di 300mila al giorno, con un record di 414.188 segnato il 7 maggio.

I casi giornalieri sono comunque in lieve calo da venerdì scorso, essendo scesi sotto quota 300mila sia nella giornata di domenica sia ieri. Continuano a salire invece le vittime: nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati segnalati 4.329 decessi provocati dal virus, il livello più alto dall’inizio della pandemia. I corpi – anche quelli recuperati dal Gange – vengono bruciati in strada.

Il ministro alla Difesa indiano Rajnath Singh e quello alla Salute Harsh Vardhan hanno lanciato oggi a Delhi il primo lotto di 10mila dosi del 2-DG, farmaco per trattare il Covid-19 interamente messo a punto in India. Secondo il comunicato emesso dall’Organizzazione per la Ricerca e lo Sviluppo della Difesa, il medicinale “salverà vite e aiuterà a ridurre la permanenza dei pazienti negli ospedali”.

Handed over the first batch of 2-DG anti Covid drug to the Union Health Minister @drharshvardhan after it was released today.

This 2-DG drug developed by @DRDO_India & DRL is a perfect example of India’s scientific prowess and a milestone in the efforts towards self-reliance. pic.twitter.com/oiuR2VVr2I

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 17, 2021