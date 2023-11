Campi Flegrei, Musumeci: “Verso l’innalzamento ad arancione dell’allerta”

Musumeci, in audizione alla commissione Ambiente, ha evidenziato la possibilità di "dover passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto al giallo" ai Campi Flegrei

Sui Campi Flegrei – soggetti a bradisismico – la commissione Grandi Rischi ha paventato la necessità di passare dal livello di allerta giallo all’arancione. Lo ha annunciato stamani il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in audizione alla commissione Ambiente evidenziano al contempo che non deve essere modificato il decreto legge 140 sulle Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico.

Musumeci, verso innalzamento dell’allerta ai Campi Flegrei

“Al termine della riunione del 27-28 ottobre scorso, la commissione Grandi Rischi ci ha comunicato che bisogna prepararsi all’eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto al giallo” sull’area dei Campi Flegrei. A riferirlo è il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in audizione alla commissione Ambiente. Citando le parole della commissione, il ministro ha spiegato che “l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza del coinvolgimento di magma nell’attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo”.

Musumeci, decreto legge su Campi Flegrei non va modificato

Non va modificato il decreto legge 140 sulle Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente della Camera sul fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. “Non c’è nulla da aggiungere al decreto legge adottato dopo aver ricevuto una delegazione di sindaci – ha spiegato – si occupa delle misure preventive legate al rischio bradisismico, nulla c’è da aggiungere a quel decreto in riferimento all’ultimo verbale della commissione grandi rischi”.

Fonte: Ansa