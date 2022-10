Nuovo record nella campagna di vaccinazione, con la somministrazione, ieri, di oltre 34mila dosi di vaccino anti Covid-19. Lo indicano i dati raccolti dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale, guidata dal generale Tommaso Petroni.

Il nuovo record di vaccinazioni

Nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono state somministrate 34.389 dosi, una cifra che supera anche il record avvenuto nel mese di settembre.

Nello specifico, nella giornata del 28 settembre scorso erano state somministrate 22.914 dosi, cifra record mensile. Oggi, il nuovo record, nonostante il leggero calo di nuovi casi segnalato ieri dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Covid, scendono ancora i contagi in Veneto

Scendono ulteriormente nelle ultime 24 ore i nuovi contagi Covid in Veneto: 5.881, contro i 6.509 del giorno precedente. Si contano però altre 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia sale a 2.306.981, quello dei morti a 15.515.

Crescono gli attuali positivi, che sono 59.623. Calano viceversa i ricoveri ospedalieri, almeno per i pazienti non gravi: attualmente sono 714 (contro i 733 di ieri) i malati Covid ricoverati nei reparti in area medica, mentre è il lieve aumento il numero dei pazienti in terapia intensiva, 32 contro i 26 di ieri.

