Enigma spagnolo. Sotto il profilo dell’economia la Spagna viene spesso citata come esempio positivo nell’area euro. Ma è davvero così? “Dopo la pandemia da Covid-19 l’economia spagnola si è ripresa abbastanza bene rispetto al resto dell’Europa, in parte grazie anche ai fondi dell’Unione- analizza Internazionale in un approfondimento sulla ‘sorprendente crescita dell’economia spagnola’-. Anche se il 31 per cento degli spagnoli è preoccupato per la propria situazione economica, nel 2023 il paese è cresciuto a un tasso del 2,5 per cento. Il governo spagnolo ha adottato misure per aiutare le famiglie più povere, aumentando il salario minimo e introducendo il reddito di solidarietà attiva”. Tra i settori del “modello spagnolo” che hanno avuto più successo c’è quello turistico. “Lo scorso anno 85 milioni di stranieri hanno visitato il paese, un record che ha permesso di rilanciare l’occupazione, portando la disoccupazione al livello più basso dal 2008- prosegue Internazionale-. D’altra parte, però, l’aumento degli alloggi turistici ha fatto crescere il costo degli affitti del 10 per cento, e sempre più spagnoli faticano a trovare una casa in cui vivere. La Spagna è il Paese per molti aspetti economicamente più simile all’Italia. La regione più povera è l’Estremadura che è comunque più ricca di Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. Mentre la regione più ricca spagnola (la Comunità di Madrid) ha un Pil più basso di Lombardia, Valle d’Aosta, provincia di Trento e di Bolzano.

Paradigma spagnolo

La Spagna è una democrazia parlamentare e una monarchia costituzionale. Il primo ministro è il capo di governo e il monarca è il capo di Stato. Il consiglio dei ministri è l’organo esecutivo ed è presieduto dal primo ministro. La Spagna è uno Stato unitario composto da 17 comunità autonome e 2 città autonome con diversi gradi di autonomia. Intanto il 50% delle persone in situazione di vulnerabilità sociale assistite dalla Caritas in Spagna è rappresentato da lavoratori poveri e con difficoltà di accesso o mantenimento di una casa, mentre uno su 3 è un migrante irregolare. E’ quanto emerge dalla Memoria dell’attività nel 2023 presentata dall’organizzazione a Madrid. Secondo il rapporto, l’80% degli aiuti richiesti dalle famiglie nei programmi di accoglienza e assistenza sono motivati dalla necessità di far fronte a bisogni basici, come l’alimentazione o l’affitto. Secondo Caritas, “il miglioramento del tasso di attività e la diminuzione della disoccupazione nel 2023 non si sono tradotti in un aumento della qualità del lavoro, soprattutto per le persone in situazione di esclusione sociale”, come ha segnalato in conferenza stampa la segretaria generale Natalia Peiro. Con un tasso di disoccupazione dell’11,9% la Spagna continua a essere uno dei Paesi della Ue “con il maggiore indice di povertà lavorativa, dovuto ai contratti part time, ai bassi salari e alla stagionalità“. Nel 2023 l’organizzazione cattolica ha investito 486,5 milioni di euro nei diversi progetti attivi in Spagna e nella cooperazione internazionale in paesi terzi, pari a un aumento del 6,4% rispetto al 2022. E ha dato sostegno a 2,5 milioni di persone, delle quali 1,3 milioni in Spagna e 1,2 in Paesi terzi. Un dato simile a quelli del 2019, prima della pandemia di Covid 19. Il Pil pro capite della Spagna, pari a 30 300 euro, è inferiore alla media dell’Ue (35 500 euro). Rappresenta l’8,3% del Pil totale dell’Ue.

Privazioni sociali

La percentuale della popolazione spagnola a rischio di povertà o esclusione sociale è cresciuta di mezzo punto nell’ultimo anno, attestandosi al 26,5 per cento. Mentre la popolazione con “gravi privazioni materiali e sociali” è salita al 9 per cento, il tasso più alto dal 2014. L’indagine sulle condizioni di vita è stata condotta dall’Istituto nazionale di statistica (Ine). L’indagine mostra che il rischio povertà o esclusione sociale è aumentato di 2,1 punti tra i minori di 16 anni (al 34,3 per cento) e di 0,4 punti nella fascia di età 16-64 anni (26,4 per cento). Dall’altra parte è diminuito di 0,4 punti tra gli over 65 (20,9 per cento). Secondo Eurostat nel 2024, nell’Ue 95 milioni di persone, pari al 21% della popolazione, sono a rischio di povertà o di esclusione sociale. Il rischio di povertà o esclusione sociale è stato maggiore nell’UE per le donne, per i giovani adulti (piuttosto che per le persone di mezza età o anziane), per le persone con un basso livello di istruzione e, in particolare, per i disoccupati. La Romania (32%), la Bulgaria (30%), la Spagna (27%), la Grecia (16%) hanno registrato le quote più alte di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. Al contrario, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca e Finlandia hanno presentato quote inferiori al 16% (il valore dell’Ue è pari al 21,6%). L’Italia, con il 22,8%, la Germania con il 21,3% e la Francia con il 20,4% sono sopra la media Ue.

Disoccupazione