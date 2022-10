Corea del Nord lancia un altro missile balistico: “In risposta a esercitazioni Usa”

Sale la tensione nella penisola coreana. La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici – e non solo uno come inizialmente riferito – verso il mar del Giappone. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa sud coreana Yonhap. La Corea del Nord ha lanciato “un missile balistico non specificato verso il Mar del Giappone”, ha scritto la Yonhap, citando l’esercito sudcoreano. Poi, è arrivata la notizia del secondo missile riportato dallo Stato Maggiore di Seoul.

I nuovi lanci sono stati effettuati a cavallo della mezzanotte proprio mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite era riunito a New York per discutere dell’analogo lancio avvenuto martedì scorso che ha sorvolato il Giappone.

The longest range missile tested so far by N. Korea. Japanese air raid warning systems kicked in & people took shelter.

La Corea del Nord ha condannato gli Stati Uniti per aver deciso di far ritornare la portaerei a propulsione nucleare Us Ronald Reagan nelle acque a est della Corea del Sud, ritenendo la mossa una “grave minaccia alla stabilità della regione”. Lo ha riferito il ministero degli Esteri, in una nota rilanciata dall’agenzia ufficiale Kcna. Questa la motivazione dei nuovi lanci missilistici, in rappresaglia alle esercitazioni congiunte.

"North Korea is watching the US posing a serious threat to the stability of the situation on the Korean peninsula and in its vicinity by redeploying a carrier task force in the waters off the peninsula": N. Korean foreign ministry. pic.twitter.com/x9f5THrGIB

Ieri la portaerei Reagan è tornata nel Mar del Giappone proprio per effettuare un’esercitazione congiunta con Corea del Sud e Giappone in risposta al lancio da parte del Nord di un missile balistico a raggio intermedio (IRBM) che ha sorvolato l’arcipelago nipponico. Uno dei missili lanciati dalla base militare di Gangneung, però, è esploso all’interno della base causando un vasto incendio.

Multiple Explosions & fires has been reported at the Gangneung air base in #SouthKorea, apparently an accident during training.

Gangneung air base is home to the 18th fighter wing & is the closest South Korean airbase to the DMZ. pic.twitter.com/7BHUW3IfUA

— Indo-Pacific News – Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) October 4, 2022