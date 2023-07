Libertà di movimento: un diritto fondamentale di ogni persona

Il diritto alla libertà di movimento è fondamentale per garantire una quotidianità serena a tutti i cittadini, indipendentemente dalla condizione particolare di ognuno. Ovviamente, sussistono molte situazioni, permanenti o di natura temporanea, che rendono molto più complicato muoversi in libertà e indipendenza, come ad esempio una condizione di disabilità, la terza età e altre condizioni transitorie durante le quali è molto difficile, se non sussistono alcuni standard, spostarsi in sicurezza.

Questo diritto però deve valere in tutti i luoghi, all’interno della propria casa così come, dei luoghi e degli uffici pubblici, sui mezzi pubblici e nell’accesso ai luoghi di vacanza, indipendentemente dalla loro posizione geografica. La Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro paese nel 2009, richiama gli Stati Parti alla necessità di “adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile”. Questa frase semplice ma piena di significato ci dice che, nonostante i progressi compiuti nel corso degli ultimi decenni, enti, istituzioni e associazioni, devono progredire nel loro comune impegno per valorizzare lo sviluppo di una cultura dell’inclusione che veda nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nel favorire in ogni modo il diritto alla mobilità, uno strumento fondamentale per garantire a tutti una vita migliore e generare un cambiamento della percezione della fragilità nell’intera società.