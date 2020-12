Ultime battute d’autunno: crema alle castagne

Mancano pochi giorni alla fine dell’autunno, ma possiamo ancora approfittare dei frutti che questi stagione ci regala. Abbiamo visto diverse ricette da realizzare con le castagne, ma oggi vi proponiamo una crema da preparare con questa prelibatezza del bosco. Se però realizzare una vellutata con questo frutto vi può sembrare un po’ strano, potete sostituirle con quattro belle patate sbucciate e tagliate a metà e poi procedere come indicato nella ricetta. Ecco come preparare la crema di castagne.

Ingredienti

250 grammi di castagne secche

4 porri medi

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

20 grammi di burro

un ciuffo di prezzemolo

2 coste di sedano

uno spicchio di aglio

un litro di brodo

sale

latte

pepe

crostini di pane

Procedimento

Lasciate le castagne a bagno coperte con il latte per una notte. Lavate i porri, sedano e prezzemolo e tritateli grossolanamente. Rosolate il trito in olio e burro per 3-4 minuti, tenetene da parte 2-3 cucchiai. Unite le castagne ben scolate e il brodo bollente, pepate e cuocete per 40-45 minuti. Regolate di sale.

Passate il tutto al passaverdura, mettete il composto nella casseruola, unite il latte necessario a renderla più liquida e il soffritto tenuto da parte e cuocete per 3-4 minuti a fuoco dolce. Servite la crema ben calda con crostini di pane fritti nell’olio.

