I segreti per cuocere delle castagne al forno perfette!

Le castagne vanno tenute in ammollo per almeno 2 ore. Grazie a questo procedimento, sarà più facile sbucciarle una volta cotte

Oggi presentiamo la ricetta al forno dei frutti autunnali per eccellenza: le castagne! Per preparare le castagne al forno, iniziate intaccando le castagne: scegliete quelle perfettamente integre e praticate un intaglio orizzontale di circa 3 cm, poi versatele in un’ampia ciotola e versate dell’acqua. Tenetele in ammollo per almeno 2 ore. Grazie a questo procedimento, sarà più facile sbucciarle una volta cotte.

Passato il tempo necessario, scolate le castagne e, se volete, potete riporle in un sacchettino di carta che assorbirà i residui di acqua, oppure munitevi di un panno asciutto per asciugarle bene. Cuocete le vostre castagne distribuendole uniformemente sulla leccarda rivestita con carta da forno e cuocete in forno preriscaldato in modalità statica a 180° per circa 25-30 minuti.

Cottura

Il tempo di cottura delle castagne al forno può variare a seconda della grandezza del frutto e dal forno; di tanto in tanto muovete le castagne per realizzare una cottura omogenea. Una volta pronte, sfornatele e ponetele in un cestino o in una ciotola coprendole con un panno asciutto. Fatele riposare almeno 15 minuti prima di gustarle: in questo modo sarà più facile togliere la buccia!

Conservazione

Si consiglia di consumare le castagne al forno ancora calde! Da crude le castagne si possono conservare in un cestino di vimini, senza sovrapporle, anche per due settimane. Si possono congelare da crude e cuocerle senza scongelarle; da cotte si possono sbucciare prima di essere congelate. Per consumarle in questo caso devono essere scongelate lentamente e mangiate fredde o scaldate in forno.

Qui sotto, il video di Giallo Zafferano.

