Il dolce d’autunno goloso: castagne allo sciroppo

Nei giorni scorsi vi avevamo proposto la ricetta del castagnaccio che ha come base la farina di castagne, delizioso frutto autunnale. Nella speranza che lo abbiate gradito, oggi vi proponiamo una nuova ricetta che ha come ingrediente principale sempre questo frutto: le castagne allo sciroppo.

Ingredienti

800 grammi di castagne

2 foglie di alloro

125 grammi di zucchero semolato

1 pizzico di sale fino

200 ml di panna liquida

Procedimento

Lavate le foglie di alloro e le castagne, togliendo quelle sciupate. Praticate con un coltellino affilato un taglio orizzontale sulla buccia di ciascuna castagna. Trasferite in una pentola capiente e coprite con abbondante acqua, unite un pizzico di sale e le foglie di alloro. Portate a bollore e cuocete un’ora a fuoco medio con il coperchio. Scolatele e togliete buccia e pellicina con l’aiuto di un coltellino.

In un tegame versate lo zucchero e due bicchieri di acqua. Mescolate e portate a bollore. Unite le castagne sbucciate. Fate insaporire per 15 minuti, senza coperchio, mescolando spesso. Trasferite in un recipiente da portata e servite con la panna molto fredda in un bricco a parte.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.