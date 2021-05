Mari e monti? Insalata di polpo e patate

Da portare in tavola accompagnato da una fresca insalatina, il polpo con le patate è un piatto molto facile da preparare, molto buono soprattutto in queste prime giornate di caldo. Adatto come antipasto o secondo, saprà conquistarvi. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

un polpo fresco di almeno 400 grammi

4 patate medie

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla

1 limone

sale e pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Iniziate pulendo sedano, carote e cipolla, immergeteli in una pentola con acqua e sale e fate bollire. Una volta raggiunto il bollore, immergete il polpo e fatelo cuocere per almeno un paio di ore.

Nel frattempo, in un’altra pentola lessate le patate con la buccia. Una volta cotte, scolatele, pelatele e fatele raffreddare. Tagliatele a cubetti, facendo attenzione che non si rompano e mettetele da parte.

Quando il polpo sarà cotto, scolatelo e fatelo raffreddare; tagliatelo a pezzettini non troppo piccoli e aggiungetelo alle patate. Condite con olio e prezzemolo, sale e pepe. Disponete su un piatto da portata e decorate con delle fettine di limone.

