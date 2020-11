Non la solita minestra: ecco come prepararla con patate e prosciutto

In questi giorni in cui la temperatura si è fatta un po’ più rigida perché non portare in tavola un piatto di minestra fumante? Questa versione potrebbe essere apprezzata anche dai più piccoli di casa in quanto tra i suoi ingredienti ci sono le patate e il prosciutto.

Ingredienti

800 grammi di patate

25 grammi di prosciutto cotto

1 filoncino di pane

1 cipolla

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio di oliva

1 rametto di prezzemolo

1/2 gamba di sedano

2 cucchiai di grana grattugiato

2 pizzichi di sale

1 spolverata di pepe

Lessare le patate

Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a grossolanamente e mettetele in una pentola con un litro e mezzo di acqua. Cuocete 20 minuti a fuoco medio. Scolatele e passatele con lo schiacciapatate. Non buttate via l’acqua di cottura.

Preparare la minestra

Pulite la carota, la cipolla e l’aglio, eliminate i filamenti esterni e la base del sedano. Lavate tutti gli odori e il prezzemolo e tagliateli finemente. Rosolate il trito in un tegame insieme al prosciutto cotto, unite il passato di patate, l’acqua di cottura e mescolate.

Tostate alcune fettine di pane in forno. Servite la minestra con grana, olio a crudo e il pane.

