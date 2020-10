Crostata pere e mirtilli: un vero peccato di gola

Cosa c’è di più buono di una fragrante pasta frolla che raccoglie la dolcezza del miele, la delicatezza della pera e il gusto intenso dei mirtilli? Un vero peccato di gola che conquisterà anche i vostri bambini. Ecco come preparare la crostata di pere e mirtilli.

Ingredienti

300 grammi di farina integrale

2 pere

100 grammi di mirtilli

4 cucchiai di miele

3 cucchiai di olio di oliva

un limone non trattato

sale

Procedimento

Impastate la farina con l’olio, 3 cucchiai di miele, un pizzico di sale, la buccia grattugiata del limone e tanta acqua fredda quanto basta per ottenere una pasta abbastanza morbida. Formate una pallina, avvolgete in un telo inumidito e lasciate riposare per un’ora.

Nel frattempo lavate le pere, asciugatele, tagliatele a fettine nel senso della lunghezza e immergetele in acqua e limone in modo che non diventino scure.

Stendete la pasta in una sfoglia spessa un centimetro e con questa foderate una teglia rettangolare di 10×33 che avrete precedentemente unto con olio. Sistemate sulla pasta le pere e cuocete la crostata in forno già caldo a 200 gradi per 15 minuti. A questo punto unite i mirtilli mescolati con il miele rimasto e infornate per altri 5 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare e servite. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.