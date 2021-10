Vi piace la crostata? Provate il nostro abbinamento

Siete dei golosi e vi piacciono i dolci? Allora provate la ricetta di questa crostata: fragrante, croccante e con un ripieno che secondo me è davvero superbo. Le protagoniste di oggi sono le pere e le noci. Ecco la ricetta.

Ingredienti

1 panetto di pasta frolla già pronta

3 pere

20 gherigli di noci

50 gr di zucchero

30 gr di uvetta

4 cucchiai di marmellata di prugne (anche alle albicocche va bene)

qualche amaretto

Procedimento

Stendete la pasta frolla in una sfoglia dello spessore di circa mezzo centimetro. Adagiatela in uno stampo imburrato e infarinato, eliminando la pasta in eccesso. Mettete l’uvetta in ammollo in un po’ di liquore. Stendete la marmellata sulla frolla.

Sbucciate le pere e tagliatele a fettine sottili; disponetele a raggiera sulla pasta frolla accavallandole leggermente. Sgocciolate l’uvetta e distribuitela sulle pere. Fate lo stesso con i gherigli delle noci tritate grossolanamente. Schiacciate gli amaretti e distribuiteli sulle pere. Spolverizzate il tutto con lo zucchero e mettete la crostata in forno a 180 gradi per 40 minuti. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.