Per regalare alla nostra giornata un momento di dolce conforto, vi proponiamo questa ricetta di torta di mele. Una ricetta che ha il sapore di quando ammiravamo le nostre nonne mentre preparavano per noi una buona merenda fatta in casa.

Ingredienti:

3 rossi d’uovo

7 cucchiai di zucchero

8 cucchiai di farina

125 g di burro

3 chiare d’uovo montate a neve

1/2 cartina di lievito per dolci

1 cucchiaino di maraschino

3 mele

Preparazione

Tagliare a pezzetti le mele e disporle in una ciotola con il limone. Battere i rossi d’uovo con lo zucchero, aggiungere la farina e il burro fuso, il liquore e la cartina, le mele scolate dal limone. Una volta raggiunto un composto morbido e ben amalgamato, versarlo in una tortiera e mettere in forno a 180° per 30/40 minuti.

