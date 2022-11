Usa, sparatoria in un supermercato in Virginia: diversi morti

La Virginia non è nuova alle sparatorie: lo scorso febbraio un killer entrato in un college aveva ucciso due agenti

Nuova strage in Usa: diverse persone sono morte – meno di 10 – e altre sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un supermercato in Virginia. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che anche il killer è deceduto.

La Virginia non è nuova alle sparatorie: lo scorso febbraio un killer entrato in un college aveva ucciso due agenti.

🚨#BREAKING: A Walmart manager has shot multiple employees ⁰

📌#Chesapeake l #VA ⁰

Police are to responding to multiple fatalities and injuries inside a Walmart superstore in VA with officials saying the Manager at Walmart Started to open fire shooting Multiple employees inside pic.twitter.com/JgnCleOvz3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2022

Usa: sparatoria in supermercato Virginia, diversi morti

Un uomo armato ha ucciso diverse persone in un supermercato Walmart martedì notte a Chesapeake, in Virginia. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che anche il killer è morto. Un portavoce della polizia, Leo Kosinski, non ha quantificato il numero di morti, affermando che al momento sono “meno di dieci”.

Multiple people killed in Walmart shooting, Virginia police say https://t.co/zKLPa6Yv05 — Barbara Brower-Jones. 🇺🇲 🇺🇦 ⚛️ (@doghouse10000) November 23, 2022

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una sparatoria in un grande centro commerciale Walmart intorno alle 22:15 ora locale e, non appena arrivati, hanno trovato le prove di un conflitto a fuoco, ha detto in un briefing il portavoce della polizia di Chesapeake. Gli agenti hanno trovato diverse persone morte e ferite, colpite presumibilmente da un unico tiratore, anche lui apparentemente deceduto durante la sparatoria.

Fonte: Ansa