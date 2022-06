Travolti da un tir, perdono la vita due operai

Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale accaduto intorno alle 18 lungo la Tangenziale est esterna milanese, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana, nella città metropolitana di Milano. A travolgerli sarebbe stato un tir che non si è fermato per i soccorsi, secondo quanto avrebbe riferito un testimone. Oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale.

Cos’è successo

Le due vittime era scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabilmente erano uscite dalla corsia di emergenza per compiere l’operazione. I due uomini morti lungo la Tangenziale esterna di Milano sono stati travolti e uccisi. A investirle, un Tir che non si è fermato per i soccorsi, ha raccontato un’automobilista che ha chiamato il 118.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.