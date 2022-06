Roma, incendio nell’impianto per i rifiuti di Malagrotta

Le fiamme hanno interessato il gassificatore inattivo, una vasca per lo stoccaggio di combustile solido, due capannoni e un impianto per il compostaggio

Una densa colonna di fumo si è alzata verso il cielo dall’impianto per il trattamento dei rifiuti di Malagrotta, vicino Roma, accanto all’ex discarica, e si è diffuso un forte odore di bruciato. A dare l’allarme sono stati gli operatori dell’impianto. I cittadini riuniti nel comitato della Valle Galeria sui social lanciano l’allarme per la diossina sprigionata dal rogo.

Le fiamme

Il vasto incendio ha interessato il gassificatore, da anni inattivo, una vasca di stoccaggio di combustile solido, e secondo i vigili del fuoco, si è esteso anche ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica, un impianto di compostaggio e anche il Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di rifiuti.

Otto squadre di pompieri

Le cause dell’incendio, che ha interessato anche, sono ancora da accertare: una volta domate le fiamme i rilievi dei pompieri, intervenuti con otto squadre, contribuiranno a chiarire l’origine ed escludere un eventuale dolo.

Rischio diossina

Il comitato dei cittadini della Valle Galeria ha lanciato il pericolo diossina: “Oltre al rischio diossina liberata nell’aria – denunciano su Facebook – ci sono i depositi di gas e benzina adiacenti che sono stati allertati. All’interno del capannone sono stoccati rifiuti. I vigili del fuoco dicono di chiudere le finestre o allontanarsi per chi è a circa un chilometro”.

Tonnellate di rifiuti

Da chiarire anche eventuali ricadute sul ciclo dei rifiuti della Capitale già messo a dura prova da una cronica carenza di impianti. Anche se la discarica di Malagrotta non serve più Roma, chiusa dal sindaco Ignazio Marino, gli impianti presenti, di proprietà della società E. Giovi, servono la città trattando fino a oltre 1.200 tonnellate di rifiuti al giorno, 8.100 alla settimana. Numeri fondamentali per il già fragile ciclo dei rifiuti della Capitale, che ha spinto il sindaco Roberto Gualtieri a decidere per la realizzazione di un termovalorizzatore per rendere la capitale autonoma ed efficiente.

Gualtieri: “Conseguenze inevitabili su raccolta e smaltimento rifiuti”

“L’incendio del Tmb non è solo un grave incidente, ma costituisce un danno significativo per il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, su cui avrà inevitabili conseguenze immediate“, ha dichiarato il primo cittadino capitolino. “Siamo già al lavoro per ricollocare quanto prima le quantità trattate dall’impianto danneggiato e indirizzarle su altri impianti di trattamento e sui successivi sbocchi”, ha aggiunto Gualtieri.

