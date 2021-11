Trattato del Quirinale, l’incontro tra Macron e Mattarella

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato al Quirinale dove è stato accolto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

La visita

L’incontro avviene nella cornica della visita a Roma del leader transalpino per la firma del “Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata”. Nella mattina di venerdì è prevista al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica italiano e delle delegazioni italiana e francese, la firma del trattato da parte del presidente Macron e del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi.

Il programma di Macron

L’Eliseo ha fornito i dettagli della visita del capo di Stato francese del 25 e del 26 novembre. Dopo l’incontro con Mattarella, Macron si sposterà a palazzo Chigi per un colloquio a due con Draghi. Venerdì 26 alle 9 la firma del “Trattato” a cui seguirà una conferenza stampa, quindi il presidente francese si dirigerà in Vaticano per l’udienza da papa Francesco, fissata per le 11.

