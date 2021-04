Ecco chi era San Cleto I e il mistero della sua tomba

San Cleto (Anacleto) I, Papa, Atene, ? – Roma, 90 ca. Proviene da una nobile famiglia ateniese. Arriva a Roma, dove abbraccia con impegno ed entusiasmo la nuova religione. É papa durante l’impero di Tito: nel primo anno del suo pontificato, il 79, erutta il Vesuvio, con la conseguente distruzione di Ercolano e Pompei, due città in cui sono presenti floride comunità di cristiani.

Avvenimenti

• Succede a san Lino: è il terzo pontefice. Il suo pontificato va dal 79 al 90 circa.

• Stabilisce che la consacrazione episcopale sia effettuata da altri vescovi e che i sacerdoti siano ordinati dal vescovo al cospetto del popolo.

• Fa costruire un sepolcro a san Pietro nella basilica vaticana, dando inizio al culto intorno alla tomba del Principe degli Apostoli.

• Governa la Chiesa in un momento molto difficile perché costantemente perseguitala

• Soccorre amorevolmente gli ebrei deportati a Roma dall’imperatore Tito dopo la conquista della Palestina da parte dei romani.

Morte

Non si sa con certezza il motivo della sua morte: alcuni agiografi sostengono sia deceduto per cause naturali, per altri è stato martirizzato sotto le persecuzioni di Domiziano. Viene sepolto nella necropoli papale vaticana, ma il luogo del sepolcro è ignoto.

