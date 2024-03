Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato alle 3:06 ora locale nel nordovest del Montenegro, non lontano dalla Bosnia ed Erzegovina. L'epicentro nei pressi della città di Plužine

Paura in Montenegro dove una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.5 ha colpito vicino alla città di Plužine, vicino al confine con la Bosnia. La scossa è stata avvertita anche in Italia sulla costa adriatica meridionale. Al momento non ci sono notizie di particolari danni a persone o cose.

Terremoto 5.5 in Montenegro, epicentro a Plužine

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 21 km dalla città di Plužine.

L’emittente pubblica montenegrina Rtcg afferma che il sisma è stato avvertito in tutto il Paese della penisola balcanica ma che al momento non ci sono notizie di particolari danni a persone o cose. L’Istituto idrometeorologico e sismologico (Zhms) del Montenegro precisa però che la scossa potrebbe aver causato qualche danno materiale nella zona dell’epicentro, individuato più precisamente a cinque chilometri a sudovest di Carodje.

La scossa avvertita anche in Italia

E’ stata avvertita anche sulla costa adriatica meridionale dell’Italia la scossa di terremoto di magnitudo 5.5 avvenuta questa notte nel nordovest del Montenegro. Segnalazioni in tal senso sono arrivate in particolare dalla Puglia. Il sisma è stato registrato alle 4:06 ora italiana, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a circa 280 km di distanza in linea d’aria da Bari.

Fonte: Ansa