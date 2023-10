Meno di una settimana fa il Congresso spagnola aveva negato definitivamente la fiducia al leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo. Ora il re Felipe VI ha affidato a Pedro Sanchez l’incarico di formare un nuovo governo.

Spagna, il re incarica Sanchez di formare il governo

Il re di Spagna Felipe VI ha affidato al leader socialista Pedro Sanchez l’incarico di formare un nuovo governo. Lo ha riferito la presidente del Congresso Francina Armengol, dopo essere stata ricevuta dal monarca. “Accetto questo incarico con grande onore e con grande senso di responsabilità: gli spagnoli con il loro voti hanno chiesto di formare un governo e c’erano due ipotesi: una del Pp con Abascal e uno progressista. Il mandato fallito di Fajito ha dimostrato che serve un governo progressista”. Lo rende noto il leader del Psoe, Pedro Sanchez, al termine del suo colloquio con il re, nella seconda e ultima giornata delle consultazioni di governo. “Domani stesso comincio i contatti, con Sumar, per creare la maggioranza. Poi, dopo Granada con gli altri“. “Punto a creare un governo di legislatura: presenterò un progetto di stabilità, di progresso, per i giovani, i lavoratori, gli anziani e le donne di questo Paese. Crediamo in un progresso sociale di lavoro stabile e salari degni, insieme alla tutela del pianeta”. Lo rende noto il leader del Psoe, Pedro Sanchez, al termine del suo colloquio con il re, nella seconda e ultima giornata delle consultazioni di governo.

Fonte Ansa