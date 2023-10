Incendiata una chiesa in Cile. Mons. Koljatic: “Tutelare la libertà di culto”

Mons. Tomislav Koljatic, vescovo di Linares (regione cilena del Maule) ha espresso il suo profondo dolore per l’incendio doloso appiccato nella parrocchia di San José

Mons. Tomislav Koljatic, vescovo di Linares (regione del Maule), insieme a tutta la comunità diocesana, “esprime il suo profondo dolore per l’incendio doloso subito nella parrocchia di San José, a Constitución, che domenica 1° ottobre, ha colpito parte dell’altare, i banchi e alcuni oggetti di culto. Grazie a Dio e al tempestivo intervento dei parrocchiani e dei Vigili del Fuoco della città, non ci sono vittime né gravi danni da rimpiangere. Tutte le informazioni di base sono state consegnate alla polizia, che speriamo emetta presto un rapporto ufficiale”. Prosegue il vescovo: “Ribadiamo il nostro profondo rammarico per questi eventi, che rappresentano senza dubbio un attacco alla libertà di culto, un diritto fondamentale che deve essere tutelato. Uniamo le nostre preghiere, la nostra compagnia e la nostra vicinanza a don Gonzalo Aravena, parroco di San José e a tutta la comunità cristiana di Constitución”.

Fonte: AgenSIR