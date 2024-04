Raid israeliani a Rafah e in Libano

Prosegue la guerra in Medio Oriente. Sono almeno 13 i morti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dopo l’ultimo bombardamento israeliano. Inoltre, l’aeronautica israeliana ha colpito anche degli obiettivi in Libano di Hezbollah.

Gaza, almeno 13 morti in raid israeliani a Rafah

Almeno altre 13 persone sono state uccise durante nuovi attacchi aerei israeliani a Rafah. Lo rendono noto fonti mediche citate dal Times of Israel. Secondo le stesse fonti, ci sarebbero anche molti feriti. Secondo i media di Hamas i morti sarebbero 15, per ora le forze armate israeliane non hanno rilasciato alcun commento.

Colpite infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano

L’aeronautica israeliana ha colpito questa notte obiettivi del movimento sciita libanese Hezbollah nella regione di Jabal Blat, nel sud del Libano: lo hanno annunciato oggi le forze di difesa israeliane, citate dalla stampa locale. Tra gli obiettivi colpiti dall’aeronautica figurano infrastrutture ed edifici militari utilizzati da Hezbollah, ha aggiunto l’Idf.

Fonte: Ansa