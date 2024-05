Sorpresa: Borussia Dortmund in finale

Nella notte di Parigi, brilla la stella del Borussia Dortmund che bissa il successo dell’andata, vince 1-0 e sbatte fuori dalla Champions il Paris Saint Germain. Decide Hummels, con il Paris che si ferma sui legni, ben quattro. Ma in finale vanno i tedeschi. Domani la seconda semifinale, a Madrid, tra Real e Bayern Monaco. Si parte dal 2-2 dell’andandatao

Obiettivo rimonta

Uno a zero per i tedeschi al maSignal Iduna Park con due risultati su tre a disposizione per i tedeschi arrivati a Parigi accompagnati dai suoi splendidi tifosi. Poche novità nella formazioni che sono quelle dell’andata, con il Dortmund di Terzic che presenta in prima linea Fullkrug che ha deciso la sfida dell’andata. Dal canto suo Luis Enrique, chiamato a ribaltarla, lancia dal primo minuto Goncalo Ramos, com Mbappè a sinistra e Dembelè a destra. Parco dei Principi esaurito in ogni ordine di posti. Fischia l’italiano Orsato.

Donnarumma salva il Paris

Un primo tempo equilibrato al Parco dei Principi con un Psg che stenta a trovare le giuste geometrie e un Borussia Dortmund attento, che dietro concede nulla e in mezzo al campo sembra avere più lucidità rispetto ai francesi. Al Paris non serve il possesso palla che inevitabilmente finisce con il produrre il nulla nella sedici metri avversaria. Le palle in mezzo dagli esterni sono evanescenti e sempre preda dei difensori tedeschi dove Sabitzer dirige la difesa in maniera impeccabile. Il Paris non sfonda nonostante un paio di guizzi di Mbappé, con Dembelé che non monetizza. Rischia grosso invece la formazione francese dopo la mezz’ora quando Adeyemi si fa tutto il campo palla al piede, entra in area e la tocca di punta con ferocia, ma davanti ha un super portiere, Gigi Donnarumma, che arpiona e salva i parigini. All’intervallo è 0-0 e premia i tedeschi.

Doccia fredda

Il Paris prova a cambiare registro in avvio di ripresa, deve spingere per riprenderla e dopo una manciata di secondi, la squadra di casa va vicina al vantaggio, ma Zaire-Emery a pochi centimetri dalla porta manda in maniera clamorosa sul palo esterno. E sul ribaltamento di fronte, il Dortmund trova invece il gol che cambia completamente la partita. Angolo di Brandt sul secondo palo, Hummels sbuca alle spalle dei difensori parigini che se lo perdono, salta indisturbato di testa e mette dentro. Cambia la partita perché adesso sono due i gol da recuperare per la squadra di Luis Enrique, ma che errore la difesa del Paris.

Il Dortmund resiste e vola in finale

Il Psg accusa il colpo ma riprende ad attaccare. Goncarlo Ramos ha sui piedi la palla per il pari, ma calcia male. Poi altra occasione per Nuno Mendes che calcia di sinistro dal limite, Kobel è superato, ma a salvare il Dortmund ci pensa il palo, secondo legno della serata per Parigi. Cambia Luis Enrique che inserisce Marco Asensio e Barcola al posto di Fabian Ruiz e Goncalo Ramos. Paris a trazione anteriore a mezz’ora dalla fine. Dembelé, serpentina, steso: Orsato sembra assegnare il rigore, poi dice che è punizione dal limite. Resiste il Dortmund dall’assalto del Psg, mentre Terzic adesso si copre inserendo Sule al posto di Sancho a venti dalla fine. L’assalto parigino è confuso, Mbappé spreca calciando da fuori, altissimo. Fuori Zaire Emery, dentro Lee Kang-In nel Psg mentre i minuti passano inclementi e avvicinano i tedeschi alla qualificazione, con il Psg che dovrebbe segnare due gol per portare la sfida ai supplementari. Assalto Psg, Mbappé ha la palla del pari, ma calcia sull’esterno. Borussia tutto davanti alla propria porta con “due autobus” a proteggere Kobel. Marquinhos salta bene di testa, la palla finisce fuori di un nulla. Ma non è serata per Parigi che a stretto giro colpisce anche una traversa con Mbappé che schiaccia ma senza fortuna. Poi, gran botta di Vitinhia e palla ancora sulla traversa. Quarto legno per i francesi, ed è sui legni che si spengono le speranze parigine, perché in finale ci va il Borussia Dortmund. Con merito. E adesso aspetta l’altra finalista che uscirà fuori dalla sfida di domani sera al Bernabeu tra Real Madrid e Bayern Monaco.