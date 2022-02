Scialpinista tedesco travolto da una valanga in Alto Adige

Un nuovo incidente mortale sulla neve, dopo la morte di cinque escursionisti nel Tirolo austriaco e di un avvocato della Val Venosta, deceduto domenica dopo essere stato investito sabato da una slavina in Svizzera. Stavolta la vittima è uno scialpinista tedesco travolto da una valanga in Vallelunga, nei pressi del passo Resia, in Alto Adige.

I soccorsi

Dopo l’incidente sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, la Guardia di finanza e l’elisoccorso Pelikan 3, ma il medico d’urgenza ha potuto solamente constatare il decesso dell’uomo.

I precedenti

Non si tratta purtroppo del primo episodio del genere registrato queste ultime settimane. Risale a pochi giorni fa infatti, il 4 febbraio, la disgrazia che ha coinvolto un gruppo impegnato in un’escursione a 2.300 metri di quota a Spiss, località austriaca vicina al confine con la Svizzera. Domenica scorsa è invece deceduto in ospedale a Coira, nel cantone elvetico di Grigioni, l’avvocato venostano Christoph Tappeiner, travolto sabato da una valanga.

