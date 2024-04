Raid su Gaza, uccisi 7 operatori umanitari

I sette operatori umanitari sono morti in seguito ad un raid aereo dell'Idf. La Casa Bianca: affiltti e turbati per l'accaduto

In seguito ad un Raid su Gaza sono morte 7 persone appartenenti alla ogn World Central Kitchen. La Casa Bianca si è detta “afflitta e turbata” dalla notizia e ha ribadito la necessità di tutelare gli operatori umanitari mentre consegnano aiuti di cui c’è un disperato bisogno.

Uccisi 7 operatori umanitari

Almeno sette persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef José Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano. Lo annuncia lo stesso José Andres, dicendosi distrutto dalla perdita. “Queste persone sono angeli“, ha scritto José Andres su X. “World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi a Gaza in un attacco dell’Idf”, ha comunicato in una nota la Ong di base negli Stati Uniti, aggiungendo che le vittime “provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese”.

Le indagini dell’Idf

“In seguito alle notizie riguardanti il personale della World Central Kitchen a Gaza, l’Idf sta conducendo un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente”: lo scrive su Telegram l’esercito israeliano. “L’Idf compie grandi sforzi per consentire la consegna sicura degli aiuti umanitari e lavora a stretto contatto con la WCK nei loro sforzi vitali per fornire cibo e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza”, prosegue il comunicato. In precedenza il ministero della Sanità di Hamas aveva annunciato la morte di quattro operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza. Le vittime “hanno la nazionalità britannica, australiana e polacca e la quarta nazionalità non è nota“, aveva aggiunto la stessa fonte, precisando che la quinta persona era un autista e traduttore palestinese.

Le dichiarazioni della Casa Bianca

La Casa Bianca si è detta “afflitta” per la morte degli operatori umanitari della ong statunitense World Central Kitchen. “Siamo afflitti e profondamente turbati dall’attacco”, ha scritto su X la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson, aggiungendo che “gli operatori umanitari devono essere protetti mentre consegnano aiuti di cui c’è un disperato bisogno, ed esortiamo Israele a indagare rapidamente sull’accaduto”. Il premier dell’Australia, Anthony Albanese, ha confermato che uno degli operatori umanitari uccisi nell’attacco dell’esercito di Israele contro un veicolo della ong statunitense World Central Kitchen nella Striscia di Gaza era un cittadino australiano.

Fonte Ansa