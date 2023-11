Ostaggi, chi sono i 13 liberati. Biden: “Solo l’inizio”

I primi tredici ostaggi sono stati liberati: si tratta di 9 donne, 3 bambine e un bambino. Tra loro quattro persone di nazionalità tedescha. Il presidente degli Stati Uniti: “Aspettiamo altri rilasci”.

Ostaggi liberati, le parole di Biden

“La liberazione degli ostaggi a Gaza è solo l’inizio. Ci aspettiamo che altri siano rilasciati domani e dopodomani”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ricordando che la bimba americana di 4 anni, Abigail, è ancora nelle mani di Hamas. “La soluzione a due Stati in Medio Oriente è ora più importante che mai”, ha aggiunto Biden sottolineando che è necessario lavorare ad un futuro nel quale “questo tipo di violenza è impensabile”.

La lista dei 13

Sono tre bambine, un bambino e 9 donne gli ostaggi rilasciati oggi da Hamas. La tv pubblica israeliana Kan ha diffuso la lista ufficiale dei nomi. Si tratta di Doron Katz Asher, 34 anni; Aviv Asher, 2 anni; Raz Asher, 4 anni; Daneil Alloni, 45 anni; Emilia Alloni, 6 anni; Keren Monder, 54 anni; Ohad Monder, 9 anni; Ruthi Monder, 78 anni; Yaffa Aadar, 85 anni; Margalit Mozes, 77 anni; Hanna Katzir, 77 anni; Adina Moshe, 72 anni; Hanna Perri, 79 anni.

Quattro di cittadinanza tedesca

Tra gli ostaggi rilasciati oggi da Hamas ci sono 4 persone che, secondo le loro famiglie, hanno sia la cittadinanza israeliana sia quella tedesca. Lo riporta Tagesschau. Secondo Bild, gli ostaggi con cittadinanza anche tedesca liberati sono tutte donne: “Doron Asher Katz (34 anni) e le sue figlie Raz (4 anni) e Aviv (2 anni), oltre a Margalit Berta Mozes (79 anni). Tutte e quattro sono state rapite dal kibbutz Nir Oz”.

Ramallah, festa per le palestinesi rilasciate

Un bagno di folla ha accolto le palestinesi rilasciate oggi dalle carceri israeliane al loro arrivo, a bordo di un autobus della Croce rossa, al posto di blocco di Bitunya (Ramallah). Centinaia di dimostranti hanno scandito ”Gaza, Gaza” e anche slogan in sostegno della Brigate Ezzedin al-Qassam, l’ala militare di Hamas.

In seguito raggiungeranno le proprie abitazioni in varie città della Cisgiordania. Una manifestazione di benvenuto è già stata organizzata per loro a Nablus. Prime espressioni di gioia sono avvenute anche a Gerusalemme est, nel rione di Beit Hanina, all’arrivo di sei ex detenute rilasciate oggi dalla polizia israeliana.

Fonte: Ansa