Roma e Juve non si fanno male

Gran partita all’Olimpico tra Roma e Juve. Lo spettacolo non manca, le emozioni pure e anche due gol, uno per parte che sanciscono l’1-1 finale che serve maggiormente ai bianconeri, in Champions, mentre è un punto di speranza per i giallorossi che dovranno andare a vincere domenica prossima a Bergamo per rientrare nelle prime cinque. Partita dai ritmi alti, con occasioni da una parte e dall’altra. Passa per prima la Roma: Baldanzi sfonda a destra e dal fondo scarica per Dybala, che vede a rimorchio Cristante e lo serve. Sulla linea respinge Gatti proprio sui piedi di Lukaku che non sbaglia: 1-0. La Roma tiene il boccino del gioco, ma non sfrutta l’occasione per fare nuovamente male. E così dopo la mezz’ora, la Juve la riprende con il colpo di tesa di Bremer che raccoglie l’assist di Chiesa, sovrasta Llorente e Kristensen e mette dentro: 1-1. Tante occasioni nella ripresa, un salvataggio per parte, ma il risultato non cambia, con Abraham che in pieno recupero fallisce la palla del possibile 2-1. Finisce 1-1 e premia di più la Juve che abbraccia la Champions, meno la Roma che ha il fiato sul collo dell’Atalanta e domenica sfida decisiva a Bergamo.

Milan bloccato anche dal Genoa Il Milan non sa più vincere, fa 3-3 a San Siro contro il Genoa e incassa l’ennesima delusione stagionale. I rossoneri, già certi di giocare la Champions il prossimo anno, giocano una partita sottotono, tra la contestazione di San Siro. Passa subito il Grifone con Retegui che trasforma un rigore per fallo di Tomori su Vogliacco. Il pari lo firma Florenzi poco prima dell’intervallo, ma a stretto giro arriva il nuovo vantaggio del Genoa con Ekuban. Nella ripresa, Giroud prima spreca poi firma il sorpasso dopo il pari di Gabbia. Ma non è finita, perché nel finale l’autogol di Thiaw la chiude sul definitivo 3-3. Corsa salvezza: vince solo il Verona Dopo il successo di ieri del Sassuolo sull’Inter, la giornata si arricchisce di un’altra vittoria importante, quella del Verona che al Bentegodi rispedisce al mittente una Fiorentina troppo con la testa alla Conference. Sblocca Lazovic, Castrovilli la riprende ma nella ripresa Noslin regala alla formazione veneta tre punti d’oro nella corsa alla salvezza. Poi, due pari, quello della Domus Arena, dove Cagliari e Lecce finiscono sull’1-1. Mina firma il vantaggio dei sardi ma nel finale arriva il pari salentino con Krstovic. Lecce ad un passo dalla salvezza, Cagliari a +4 dalla zona pericolosa. Non si fanno male invece Empoli e Frosinone che al Castellani fanno 0-0 senza troppe emozioni. Per entrambe un punto sulla zona salvezza: ora vantano tre lunghezze di vantaggio su Udinese (in campo domani contro il Napoli) e Sassuolo.