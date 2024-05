L’Atalanta doma anche la Roma

Juve tra i fischi

Finisce tra i fischi dello Stadium. Una brutta Juve rischia il botto interno contro la retrocessa ma generosa Salernitana che a Torino gioca una partita maiuscola, va avanti, gioca meglio, va un vantaggio con Pierozzi, sfiora il raddoppio e solo nel finale i bianconeri riescono ad evitare la sconfitta, grazie al guizzo del solito Milik che toglie le castagne dal fuoco ad Allegri, ma non i fischi assordanti dello Stadium.

Lazio in zona Champions

Continua il buon momento della Lazio che torna al successo dopo il pari di Monza, battendo all’Olimpico per 2-0 l’Empoli. Sblocca Patric al tramonto della prima frazione e chiude i giochi nella ripresa Vecino. Vittoria fondamentale per la Lazio che blinda un posto nella prossima Europa, portandosi a meno uno dal sesto posto della Roma. Male invece per i toscani di Davide Nicola, ancorati al quart’ultimo posto con due lunghezze di vantaggio sull’Udinese.

Zona salvezza: cadono Verona e Sassuolo

Continua il calvario del Sassuolo cui non è bastato il successo sull’Inter per indirizzare la sua stagione. Gli emiliani perdono in rimonta a Marassi contro il Genoa nonostante l’iniziale vantaggio firmato alla mezz’ora da Pinamonti su calcio di rigore. Nella ripresa esce fuori il Genoa che trova prima il pari con Badelj e a stretto giro arriva il sorpasso grazie ad una sfortunata autorete di Kumbulla. E’ il colpo che manda a terra il Sassuolo che non riesce più a replicare al Grifone che in pieno recupero sfiora il terzo gol. Il Genoa sale all’undicesimo posto con 46 punti, mentre il Sassuolo resta penultimo a 29 punti. Colpo esterno del Torino che sbanca il Bentegodi, battendo in rimonta per 2-1 il Verona che non è ancora fuori dalla zona calda. Tutto nella ripresa, con il vantaggio dei veneti con Swiderski. In cinque minuti la ribalta il Toro, che fa pari con Savva e subito dopo trova con Pellegri il gol partita. I granata agganciano la Fiorentina a quota 50, ad un punto dal Napoli e quindi in corsa per l’Europa, mentre il Verona rimane fermo a quota 34, con i punti decisivi da conquistare tra la trasferta di Salerno e l’impegno interno contro l’Inter.