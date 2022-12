E’ morto Franco Frattini

E’ morto questa sera Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri.

Berlusconi: “Vero servitore dello Stato”

“Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari”. Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (

Notizia in aggiornamento

Fonte Ansa