Morsa del maltempo sull’Italia

Frane, rischio valanghe, piogge intense: l’Italia alle prese con una nuova ondata di maltempo da Nord a Sud. Chiusa in via precauzionale la regionale 24 della Val di Rhemes. Traghetti a rischio nel Golfo di Napoli. Allerta anche in Liguria, mentre nel Mantovano si abbatte una tromba d’aria.

Maltempo, chiusa Val di Rhemes

Maltempo sull’Italia da Nord a Sud. Ancora tanta pioggia e neve. Allerta valanghe sulle Alpi, acqua alta a Venezia. A Roma crolla muro sulle auto in sosta. Per pericolo valanghe in Valle d’Aosta chiude in via preventiva anche la strada regionale 24 della Val di Rhemes, a monte di Rhemes-Saint-Georges. Lo stop alla circolazione entra in vigore tra le 16 e le 16.30 e isola il comune di Rhemes-Notre-Dame, in fondo alla vallata. “Il pericolo valanghe è in aumento e una valanga si è già avvicinata alla regionale. Stiamo provvedendo a far rientrare le persone che rischiano di rimanere bloccate in paese, prima di chiudere la strada”, spiega il sindaco di Rhemes-Notre-Dame, Firmino Thérisod.

Intanto i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, isolati dalla tarda mattinata dopo la chiusura della regionale 44 della valle del Lys a partire da Gaby, hanno deciso la chiusura di tutte le scuole – dalla materna alle medie – per la giornata di domani. Al momento la strada resta comunque percorribile dai mezzi di soccorso. A Gressoney-La-Trinité chiusi anche il parcheggio di località Eyo – dove già domenica scorsa era arrivata una valanga quando il piazzale era già stato dichiarato inaccessibile – e la regionale 43.

Tromba d’aria nel Mantovano

Una tromba d’aria si è abbattuta tra le 13 e le 13.30 di oggi nel comune di Porto Mantovano, nell’hinterland di Mantova con diverse abitazioni e capannoni scoperchiati dalla furia del vento, che ha fatto volare tegole e lamiere cadute poi sulla strada dove hanno danneggiato alcune auto in sosta. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza alcune recinzioni di cantieri edili divelti dal vento. Non si registrano danni alle persone. La tromba d’aria è stata accompagnata da una bomba d’acqua che ha causato alcuni allagamenti. Il maltempo si è abbattuto per l’intera mattinata sul resto della provincia di Mantova senza provocare danni ingenti. Nel pomeriggio le precipitazioni sono cessate ovunque ed è riapparso il sole.

Golfo di Napoli, collegamenti a rischio

Collegamenti marittimi difficili oggi per le isole del golfo di Napoli: le avverse condizioni meteo marine stanno infatti condizionando fortemente la regolarità delle corse per Ischia e Procida. Risultano al momento sospese tutte quelle degli aliscafi, in partenza ed in arrivo ai porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio e sono state soppresse anche alcune corse di navi traghetto da e per l’isola di Procida. Il vento forte ed il mare molto mosso hanno inoltre causato anche il trasferimento al porto di Ischia dei collegamenti operati con i traghetti nel vicino porto di Casamicciola.

La situazione in Liguria

Nel Ponente ligure, dove vige l’allerta arancione, Il maltempo ha portato diverse frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. A Finale Ligure una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell’Aurelia in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 592, in località Malpasso. Frane anche a Noli, nei pressi di località Saraceni. Smottamenti, allagamenti, strade invase da acqua e fango. La notte di allerta gialla per pioggia a Genova sta creando disagi e problemi, i vigili del fuoco sono impegnati dalla notte.

Le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore della mattinata, portando 53.8 mm di pioggia a Mele (Genova) e determinando l’innalzamento al primo livello di guardia di alcuni torrenti, fra cui l’Orba a Tiglieto, lo Stura a Campo Ligure e il Bisagno alla Presa: tutte le portate al momento sono comunque ben contenute in alveo. I venti hanno portato raffiche superiori ai 100 km/h: 155 km/h a Casoni di Suvero, 129 km/h a Fontana Fresca sopra Sori.

La sala operativa regionale ha segnalato effetti al suolo gravi nell’Imperiese, a Molini di Triora e Rezzo, con alcune centinaia di persone che potranno raggiungere la propria abitazione solo a piedi. Nel resto del territorio frane più localizzate.

Fonte: Ansa