San Pietroburgo, incendio in aeroporto: scalo chiuso

Un grande incendio in un hangar ha costretto alla sospensione delle attività per motivi di sicurezza

Chiuso lo scalo internazionale di San Pietroburgo, a causa di un incendio divampato in un hangar. Ancora non sono state rese note le cause dell’incidente ma ci sarebbero feriti.

San Pietroburgo, incendio in aeroporto

L’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ha sospeso l’attività per motivi di sicurezza, ha reso noto l’agenzia russa per il trasporto aereo citata dalla Tass. Secondo Baza, media russo vicino ai servizi speciali, la chiusura dell’aeroporto per arrivi e partenze è stata decisa a causa di un vasto incendio alla periferia di San Pietroburgo.

Il drone

Secondo Rbc Ucraina il rogo si è diffuso in un hangar vicino all’aeroporto, dove è andata a fuoco un’area di mille metri quadrati. Ci sarebbero due persone ferite, la causa dell’incendio non è stata resa nota. Successivamente, Alexander Drozdenko, governatore dell’oblast di Leningrado, di cui San Pietropurgo è il capoluogo, ha detto che un drone è stato abbattuto nella regione, in dichiarazioni citate dalla Tass.

Drozdenko ha spiegato che lo spazio aereo era stato chiuso dopo l’avvistamento del velivolo senza pilota. Subito dopo l’agenzia russa del trasporto aereo ha reso noto che l’aeroporto di San Pietroburgo ha ripreso le operazioni. In precedenza i media russi avevano parlato di un vasto incendio nella zona.

Fonte: Ansa