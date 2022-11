Midterm 2022, Biden si tiene il Senato

I democratici trionfano in Nevada e conquistano il 50esimo seggio. Il presidente Biden: "Una rivincita per il partito"

Dopo aver evitato l’attesa ondata repubblicana alla Camera dei Rappresentanti, i Dem sovvertono il pronostico e si tengono il Senato, piazzando la maggioranza grazie al trionfo decisivo in Nevada. Un successo che permetterà a Joe Biden di analizzare i risultati delle Midterm da una migliore comfort zone, anche nell’ottica di un’eventuale ricandidatura nel 2024. Sia perché i sondaggi hanno mancato le loro previsioni per il giro elettorale alla Camera (prevedendo un larghissimo successo della squadra di Donald Trump, rivelatosi poi decisamente striminzito), sia per un consenso giovanile che ha inaspettatamente premiato il presidente in carica. Un punto di partenza interessante che, pur in vista dell’importante sfida in Georgia, consente a Biden di mantenere già da ora il controllo del Senato.

Midterm, epilogo in Georgia

La partita del Senato si chiuderà proprio in Georgia, il prossimo 6 dicembre, con il ballottaggio fra il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Warnock. Nessuno dei due, al primo turno, ha sfondato la barriera del 50%. Un risultato che, però, risulta già da ora ininfluente al fine della maggioranza, visto il margine dell’1% che separa il partito del presidente dai repubblicani e il voto decisivo ad appannaggio della vicepresidente Kamala Harris. Per la Camera, al Grand Old Party mancano invece 7 punti per ottenere la maggioranza (204 a 211, con traguardo fissato a 218). Uno scenario che, probabilmente, andrà a delinearsi in questo senso, anche se la certezza matematica ancora non dà ragione al partito di Donald Trump. E, del resto, anche il probabile successo del Gop non sgonfia l’entusiasmo dem.

Biden: “Contento dell’affluenza”

Nel frattempo, Biden si gode il trionfo in Senato, grazie ai due successi di fila in Arizona e in Nevada, dove Catherine Cortez Masto centra il trionfo per il seggio decisivo contro Adam Laxalt. “Abbiamo la maggioranza – ha detto il presidente -. Ora ci concentriamo sulla Georgia”. Per quanto riguarda l’affluenza alle urne, l’inquilino della Casa Bianca si è detto soddisfatto: “Ne sono molto contento perché ritengo che rifletta la qualità dei nostri candidati. Questa è una vittoria e una rivincita per il partito”.