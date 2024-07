Trump, solidarietà internazionale: “No alla violenza”

Dal segretario generale dell’Onu ai principali leader politici, il mondo si stringe attorno all’ex presidente degli Stati Uniti, ferito in un attentato durante un comizio elettorale. Cordoglio anche per la famiglia della persona rimasta uccisa nella sparatoria, giunta in Pennsylvania per assistere al comizio di Trump.

Attentato a Trump, Guterres condanna

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha condannato “inequivocabilmente” il tentativo di omicidio dell’ex presidente degli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il suo portavoce in una nota. Il segretario dell’Onu – vi si afferma – “condanna inequivocabilmente questo atto di violenza politica. Invia i suoi migliori auguri di pronta guarigione al presidente Trump”, ha dichiarato in un comunicato il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric.

Von der Leyen: “Profondamente scioccata”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si è detta “profondamente scioccata” dalla sparatoria durante la manifestazione di Donald Trump. “Sono profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante la manifestazione elettorale dell’ex presidente Trump”, ha affermato su X, aggiungendo: “Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e offro le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente. La violenza politica non ha posto in una democrazia”.

Borrell e Metsola: “Ferma condanna”

In quanto all’Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, ha scitto su X: “Sconvolto dalla notizia dell’attacco a Trump, che condanno fermamente. Ancora una volta assistiamo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici”. Da parte sua, il premier ungherese Viktor Orban, il cui paese è presidente di turno dell’Ue, ha commentato, sempre su X: “I miei pensieri e le mie preghiere sono con il presidente Donald Trump in queste ore buie”. “Sono sconvolta dal terribile attacco al comizio dell’ex presidente Trump in Pennsylvania. La violenza politica è inaccettabile e non deve trovare posto nelle nostre società. I miei pensieri sono con lui e le vittime”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Trump, solidarietà dei leader europei

Emmanuel Macron ha rivolto i suoi “auguri di pronta guarigione” a Trump e parla di “una tragedia per le nostre democrazie”, in un messaggio pubblicato su X. “Un attivista è morto, diversi sono feriti”, aggiunge. “La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano”, ha scritto il presidente francese. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha detto di essere “sconvolto dalle scene scioccanti” della sparatoria contro l’ex presidente americano Donald Trump durante un comizio elettorale. “La violenza politica in qualsiasi forma non trova posto nelle nostre società e il mio pensiero va a tutte le vittime di questo attacco”, ha scritto Starmer su X. “Voglio esprimere la mia più ferma condanna per l’aggressione subita da Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania. La violenza e l’odio non hanno posto in una democrazia. I miei migliori auguri di pronta guarigione all’ex presidente Trump e al resto dei feriti e le mie sincere condoglianze alla famiglia del defunto”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Kishida: “Dobbiamo porci contro la violenza”

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è espresso contro la violenza politica dopo gli spari che hanno preso di mira l’ex presidente americano Donald Trump durante un comizio elettorale. “Dobbiamo porci contro qualsiasi forma di violenza che metta in discussione la democrazia. Prego per la pronta guarigione” di Trump, ha scritto Kishida sul suo account X.

India e Israele

Il suo collega indiano, Narendra Modi, si è detto “molto preoccupato” dopo gli spari contro l’ex presidente americano Donald Trump durante un comizio negli Stati Uniti: “Condanno fermamente questo incidente. La violenza non ha posto nella politica e nelle democrazie. Gli auguriamo ogni bene”. “Dio benedica Trump”. È quanto ha scritto su X il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo che sono stati uditi degli spari durante un comizio di Trump.

Fonte: Ansa