Biden: “La migliore Midterm di un presidente Dem da oltre 40 anni”

I repubblicani Usa non sfondano nelle elezioni di Midterm. La destra conquista la Camera, ma Biden rivendica il successo Dem ringraziando i giovani. Mentre il Senato è ancora in bilico: sarà ballottaggio il 6 dicembre per assegnare il cruciale seggio della Georgia.

“Abbiamo perso meno seggi alla Camera di qualsiasi presidente democratico nella sua prima elezione di Midterm in almeno 40 anni. E abbiamo avuto le migliori Midterm per i governatori dal 1986. Il popolo americano ha parlato”: lo twitta Joe Biden il giorno dopo il voto.

We lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president’s first midterm election in at least 40 years.

And we had the best midterms for Governors since 1986.

The American people spoke.

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022