Maltempo, Zaia: “Vicenza scampata all’alluvione”

Un evento meteorologico del tutto simile a un’alluvione. Questo il pensiero del governatore del Veneto, Luca Zaia, in relazione all’ondata di maltempo che ha colpito la zona di Vicenza. I dati di piovosità, infatti, sarebbero paragonabili a quelli registrati nel 2010, quando la città fu colpita da una violenta alluvione. Tecnici al lavoro per valutare l’entità dei danni. I bacini di laminazione, tuttavia, avrebbero evitato la catastrofe.

Zaia: “Vicenza salvata dai bacini”

“Siamo davanti a un evento meteorologico che pesa non poco per le sue caratteristiche, e va catalogato nella storia del Veneto come grande evento alluvionale, ma Vicenza è stata salvata dai bacini di laminazione”. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il bilancio delle piogge degli ultimi giorni. “I dati di piovosità – ha aggiunto – sono paragonabili a Vaia e alla grande alluvione del 2010. se non c’erano le opere stavamo davanti a un altro disastro”.

L’alluvione

L’alluvione a Vicenza ha interessato anche l’intero quartiere attorno allo stadio Romeo Menti, finito sott’acqua. In queste ore si stanno susseguendo i controlli per valutare i danni causati dall’acqua penetrata all’interno dell’impianto, dove si trovano anche la sede e gli uffici della società. Da un primo sopralluogo il campo di gioco, che è più alto da quando è stato rifatto, non risulterebbe allagato: l’acqua che ha interessato solo le fasce. Da valutare invece eventuali danni ad impianti elettrici, led e audio.

Fonte: Ansa