Una Penisola spaccata in due dal meteo. Il Nord è spazzato dal maltempo, con nubifragi in Lombardia e colate di fango in Friuli-Venezia Giulia, mentre al Sud proseguono le giornate da bollino rosso. Particolarmente seria la situazione in undici città, dove sono previste nuove ondate di calore.

Maltempo sul Nord

L’Italia è ancora spaccata in due dal meteo: mentre il Centro-Sud è colpito dalla prima forte ondata di calore, al Nord imperversa il maltempo, con precipitazioni intense, grandine e forti raffiche di vento che in giornata hanno colpito le Alpi, le Prealpi e alcune aree della Pianura Padana. Colpita in particolar modo la Lombardia dove l’allerta meteo era arancione: all’alba un violento nubifragio si è abbattuto sul Varesotto, causando allagamenti e la caduta di alberi con l’interruzione di diverse strade e il rallentamento del traffico ferroviario. A Como è esondato il Lario con conseguente chiusura del lungolago.

Danni in Lombardia e Friuli

Danni sono stati riportati anche in provincia di Lecco, Sondrio, Bergamo e Brescia. A Milano fulmini hanno colpito due centraline elettriche vicino alla fermata della metro di Cimiano, che si sono incendiate provocando l’interruzione della circolazione sulla linea 2 della metropolitana tra le fermate di Udine e Cascina Gobba. Temporali anche in Piemonte hanno sferzato il canavese, il biellese e il novarese. Anche qui le frane e la caduta degli alberi hanno causato difficoltà nella circolazione viaria e ferroviaria. In Trentino, la centrale unica di emergenza ha gestito 250 chiamate per il maltempo.

Colata di fango in Alto Adige

Criticità si sono verificate anche in Alto Adige, in particolare nella Val d’Isarco, dove diverse abitazioni sono state allagate e un hotel è stato investito da una colata di fango: sono stati oltre 100 gli interventi da parte di vigili del fuoco e volontari. La situazione meteo sembra essere in miglioramento. Per le prossime ore sono previste precipitazioni isolate che dovrebbero esaurirsi durante la notte o, al più tardi, nella mattinata di sabato.

Verso le schiarite

Da domenica è previsto il ritorno del bel tempo con le temperature in progressivo aumento. Intanto a Cogne, ancora isolata dopo l’alluvione del 29 giugno, mentre si lavora per riaprire la strada si organizza per il 21 luglio un maxi trasporto di auto, ben 500, che sono rimaste bloccate nel centro della Val d’Aosta, lasciate lì dai turisti evacuati. Mentre il Nord si confronta con maltempo, il Centro e il Sud Italia sono alle prese con il caldo.

Bollino rosso al Sud

Il ministero della Salute prevede che nel fine settimana 11 città (Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo) saranno da bollino rosso. Ci sono preoccupazioni per il possibile impatto sulla salute, soprattutto delle persone più fragili. I primi segnali degli effetti del caldo arrivano dal Sistema di Emergenza Territoriale 118.

Fonte: Ansa