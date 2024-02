Maltempo: ancora “molto critica” la situazione a Vicenza

Il maltempo flagella Vicenza dove la situazione è definita “molto critica”: nella notte il Bacchiglione ha sfiorato i 5 metri e mezzo. Il sindaco chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti.

Il Bacchiglione è un fiume del Veneto lungo 118 km: con un bacino di raccolta che nasce da alcuni torrenti della pedemontana vicentina, si estende per 1400 km², scorrendo nelle province di Vicenza, Padova e città metropolitana di Venezia: a Ca’ Pasqua, nei pressi di Chioggia, si unisce al fiume Brenta che poi sfocia dopo 6 km nell’Alto Adriatico.

Maltempo: critica la situazione a Vicenza, chiusa la tangenziale

Rimane molto critica, anche stamane, la situazione a Vicenza, in assoluto una delle città più colpite dall’ondata di maltempo. Secondo quando spiegato dal sindaco Giacomo Possamai in un videomessaggio registrato alle 5 dopo una riunione del Coc “continua l’allarme: chiusa infatti la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città”. “Chiediamo a tutti di limitare gli spostamenti – l’appello del primo cittadino – per consentire interventi di soccorso e protezione civile”. Nella notte il Bacchiglione ha sfiorato i 5 metri e mezzo e questo ha convinto i tecnici ad aprire il bacino di laminazione di Caldogno, che è dunque entrato in funzione.

Diversi allagamenti vengono registrati in città, con numerosi quartieri paralizzati, in particolare la zona dello stadio della stazione ferroviaria e altri quartieri. A Vicenza presente già dalla notte l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin che ha partecipato alle riunioni del Coc e che con gli amministratori locali sta coordinando gli interventi. Preoccupa il livello del fiume Retrone, tracimato in più punti. Al momento rimane chiuso il traffico ferroviario, nel tratto tra Vicenza e Padova, interrotto da ieri pomeriggio alle 16.

Permane sospesa la linea ferroviaria Milano-Venezia

La circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. Prosegue l’intervento dei tecnici e della Protezione Civile per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Vicenza e Padova e tra Vicenza e Grisignano, Cavazzale e San Pietro in Gù.

Fonte: Ansa