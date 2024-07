In due giorni sono stati evacuati e trasportati da Cogne al campo sportivo di Aymavilles 1.796 turisti rimasti bloccati in paese a causa del maltempo

E’ finita l’emergenza viabilità a Cogne, comune della Val d’Aosta rimasto isolato per giorni a causa dell’esondazione del torrente Grand Eyvia che ha fatto franare l’unica strada che collega il paese al fondo valle. Tutti i turisti sono stati evacuati. Ingenti i danni causati dal maltempo sia in Valle d’Aosta sia in Piemonte.

Maltempo: oltre 1500 turisti evacuati da Cogne

E’ stata completata l’evacuazione dei turisti rimasti bloccati a Cogne dopo che la strada regionale 47 – unico collegamento con il fondo valle – è stata gravemente danneggiata dall’esondazione del torrente Grand Eyvia lo scorso fine settimana. In due giorni sono state trasportate al campo sportivo di Aymavilles 1.796 persone. “E’ stata una grande operazione di protezione civile – commenta il sindaco Franco Allera – che ha visto impegnati 4-5 elicotteri”. I voli proseguiranno – al mattino e alla sera – per trasportare i residenti a Cogne che lavorano ad Aosta e il personale che assiste la popolazione.