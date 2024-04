Incendio a Istanbul, si aggrava il bilancio

Sale ancora il bilancio delle vittime provocate dall’incendio occorso a un edificio residenziale di Istanbul. Per l’accaduto, è stato emesso un mandato d’arresto per cinque sospetti, tra i quali tre funzionari del posto di lavoro. Secondo quanto ricostruito fin qui, il rogo sarebbe stato provocato da un’esplosione, avvenuta in un locale notturno presente nello stabile.

Incendio a Istanbul

È salito a 29 il bilancio delle vittime a causa di un incendio scoppiato in un locale notturno, nel piano seminterrato di un edificio residenziale di 16 piani a Istanbul, nel quartiere di Gayrettepe, sulla riva europea della città sul Bosforo. Lo riporta Cumhuriyet, facendo sapere che l’incendio potrebbe essere dovuto “ad un esplosione nei pressi del palco del Club Masquerade”, chiuso per ristrutturazione.

“È stato emesso un mandato di arresto per 5 sospetti, tra cui 3 funzionari del posto di lavoro, il direttore responsabile e 1 persona responsabile della ristrutturazione”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia Yilmaz Tunç.

Il rogo

Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, l’incendio è scoppiato in un condominio a Gayrettepe, un quartiere sulla sponda europea di Istanbul e le fiamme avrebbero interessato due piani interrati di un palazzo residenziale della città, dove si trova il Club Masquerade. Il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che è stata aperta un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio.

Chi sono le vittime

Sono operai i 29 morti nel locale notturno di Istanbul a causa di un incendio mentre era in fase di ristrutturazione. I soccorritori non sono riusciti a salvare i lavoratori intrappolati dalle fiamme all’interno del Club Masquerade, locale nel piano seminterrato di un condominio di 16 piani a Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea della città sul Bosforo.

Secondo un comunicato della prefettura di Istanbul, le cause dell’incendio non sono ancora precisamente chiarite anche se il rogo “ha avuto origine dai lavori di ristrutturazione”, riporta Anadolu.

Fonte: Ansa