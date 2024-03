Incendio a Chioggia: morte tre persone

Tre persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in un rogo che ha devastato un appartamento di Sottomarina di Chioggia

Non ancora chiare le cause dell’incendio che, nella notte, ha distrutto un’abitazione a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Nel rogo sono morte tre persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia. Secondo quanto riferito, stavano tutte dormendo al piano superiore dell’abitazione. La loro età era compresa tra 64 e 27 anni.

Incendio a Chioggia: tre morti

Tre persone della stessa famiglia sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un’abitazione a Sottomarina di Chioggia (Venezia).

Le vittime sono Gianni Boscolo Scarmanati 64enne, la moglie Luisella Veronese 59enne e il figlio 27enne Davide. I tre dormivano al piano di sopra e sarebbero morti a causa del fumo, provocato dall’incendio divampato al piano terra, per cause ancora da accertare, verso mezzanotte e mezza. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere e l’autoscala di Mestre, al lavoro fino alle prime luci dell’alba. L’abitazione è sotto sequestro per consentire le indagini.

Le operazioni di soccorso

L’incendio ha coinvolto il piano terra dell’abitazione affiancata ad altre e disposta su tre livelli. L’allarme è stato dato da alcuni giovani che hanno visto le fiamme uscire dall’abitazione e si sono prodigati anche con una scala per provare a mettere in salvo le persone.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno riguardato un locale al solo piano terra, mentre il fumo si è incanalato nel vano scala, saturando tutta l’abitazione.

I pompieri, entrati della casa con gli autorespiratori, hanno trovato al secondo piano le persone prive di vita come accertato dai sanitari del Suem. Le fiamme al piano terra sono state completamente spente e l’immobile dopo la bonifica è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba.

Fonte: Ansa