Grecia: terremoto magnitudo 4.7 nel golfo di Arta, davanti a Menidi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle ore 00:20 locali (l’1:20 in Italia) in Grecia. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 35 km di profondità nel golfo di Arta ed epicentro davanti la città costiera di Menidi. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Grecia: scontro governo-Syriza in aula su tragedia Tebi

Proseguono le manifestazioni in Grecia dopo lo scontro tra due treni. Ieri, il governo greco e il principale partito di opposizione, Syriza, si sono addossati a vicenda la responsabilità del pessimo stato delle ferrovie greche durante una riunione della Commissione parlamentare per le Istituzioni e la Trasparenza, organizzata dopo la tragedia ferroviaria di Tebi, avvenuta nel 28 febbraio scorso, che ha causato la morte di 57 persone.

Alla riunione hanno partecipato i ministri dei Trasporti degli ultimi dieci anni. Christos Spirtzis, a capo del ministero durante il governo guidato da Alexis Tsipras, ha attaccato: “L’installazione del sistema europeo di controllo dei treni Etcs era stata completata nel 2019 e i test e la formazione di tutti i dipendenti erano stati fatti e rimaneva solo la certificazione, ma ad oggi, purtroppo, il sistema non è stato messo in funzione”.

Accuse respinte dall’ex ministro dei Trasporti Kostas Karamanlis, dimessosi a seguito della tragedia. “La realtà è che abbiamo ricevuto il progetto (relativo all’aggiornamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria) impantanato e lo abbiamo implementato dal 18% al 70%. Il governo precedente ha consegnato solo il 18% di operatività e poi ha incontrato difficoltà e l’ha abbandonato; dal 2017 al 2019 non è stato fatto assolutamente nulla” ha contrattaccato l’ex ministro eletto con Nea Dimokratia.

Fonte: Ansa