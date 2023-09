Grecia: quanto il maltempo peserà sull’economia del Paese

Dopo le tempeste Elias e Daniel che hanno flagellato la Grecia, per il Paese ellenico è tempo di fare il bilancio dei danni

Grecia: il peso del maltempo sull’economia greca

Immagini della devastazione provocata dal maltempo in Grecia sono state pubblicate dai media nazionali e mostrano intere aree allagate in Tessaglia, regione la cui economia si basa principalmente sull’agricoltura. La perturbazione Elias ha colpito il centro del Paese dopo che la tempesta Daniel aveva provocato alluvioni e gravi danni agli inizi del mese. Alberi da frutto, mais e circa un quinto del raccolto di cotone della Grecia sono stati distrutti e oltre 200.000 animali e pollame sono morti per gli allagamenti, riferisce la Bbc. Secondo le stime, i soli effetti a breve termine potrebbero costare all’economia greca fino a 5 miliardi di euro. La Tessaglia è una delle principali regioni agricole del Paese e si teme l’impatto sulla produzione alimentare.

Fonte Ansa