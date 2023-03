Ucraina, il premier giapponese Kishida oggi a Kiev incontra Zelensky

La guerra in Ucraina giunge al 391esimo giorno. La Russia ha lanciato 21 attacchi aerei e 9 missilistici sull’Ucraina nelle ultime 24 ore, secondo il rapporto operativo quotidiano dello stato maggiore delle forze armate ucraine. Il rapporto afferma che non ci sono state vittime civili. Un attacco è stato nella città di Sloviansk e un altro ha colpito Kramatorsk, danneggiando sette edifici a più piani e tre auto private.

Ucraina: premier giapponese Kishida in viaggio per Kiev

Il premier giapponese Fumio Kishida è in viaggio per raggiungere l’Ucraina. Lo riferiscono i media nipponici, anticipando la visita direttamente dall’India, dove Kishida si trovava per il vertice con il suo omologo indiano Narendra Modi. A Kiev, Kishida con ogni probabilità rinnoverà il sostegno del Giappone al Paese vittima dell’aggressione russa, in concomitanza con l’organizzazione del G7 di Hiroshima previsto in maggio. Il premier giapponese è l’unico leader del gruppo delle nazioni più industrializzate del mondo a non essersi ancora recato in Ucraina dall’inizio del conflitto.

Il viaggio in Ucraina è avvenuto tramite l’utilizzo di un jet militare adibito a scopi pubblici, piuttosto che un aereo governativo, riferisce la Nhk. Il velivolo è decollato domenica notte dall’aeroporto Haneda di Tokyo diretto in India, in anticipo di tre ore rispetto all’aereo governativo che trasportava Kishida nella stessa direzione per la visita di stato. Il jet aveva una capacità di circa 10 passeggeri, per ridurre al minimo l’entourage del premier e controllare il flusso di informazioni. Kishida è poi salito su un treno nelle vicinanze di Przemysl, in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, intorno all’1:30 ora locale, in direzione di Kiev. Si tratta della prima visita di primo ministro giapponese in un paese in guerra, dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Ucraina: Tokyo, premier Kishida vedrà Zelensky oggi a Kiev

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua visita a sorpresa a Kiev. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri nipponico. Kishida “trasmetterà al presidente Zelensky il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che sta difendendo la propria casa sotto la sua guida, così come la solidarietà e l’inesauribile sostegno all’Ucraina da parte del Giappone e del G7”, ha spiegato il dicastero giapponese in un comunicato.

Fonte: Ansa